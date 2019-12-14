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Gölcük, bu işin şakası yok!..

3.Lig 2.Grup temsilcisi bugün, ilk yarının son maçına mutlak üç puan parolasıyla çıkıyor ve zaten çıkmak da zorunda. Nazilli’ye konuk olan ‘Şimşekler’in maçı 13.30’da başlayacak. Takım Aydın’da kampa girdi
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Uzun süre liderliği elinde tutan ancak art arda kayıplarla bir anda ikinci sıraya düşen Nazilli ekibine konuk olacak Gölcükspor, 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve tam 8 yenilgiyle, son derece kritik ve kötü bir istatistik sergiledi. Geçtiğimiz sezon son anda ligde kalmayı başaran ve 35 yıldır profesyonel olma rekoru kıran Gölcükspor, bu sezon da kötü gidişini sürdürüyor. Kırmızı Siyahlılar, ünlü teknik adam Sadi Tekelioğlu yönetiminde iç sahadaki iki maçta 3’er gol yedi, deplasmandaki bir maçta 4-2 kazandı. Bugün de adeta 6 puanlık bir maça çıkan ekip, ardından devre arası tatiline giriyor. Maç 13.30’da başlayacak ve müsabakayı Volkan Şeker yönetecek. Maç Nazilli ilçe Stadı’nda oynanacak. Kırmızı Siyahlılar dün Aydın’a giderek kampa girdi.

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