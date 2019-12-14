Var mı Derince’ye yan bakan?..

3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor ile el ele mücadele veren Belediye Derincespor, art arda galibiyetler ve yenilmezlik serisiyle, Bülent Baturman bereketi yaşıyor. Bugün Erbaa deplasmanında sahaya kesin galibiyet parolasıyla çıkılıyor ve Play-Off ateşi sönmeden devre arası tatiline girilmek isteniyor. Maç deplasmanda ve 13.30’da başlıyor

DÜN TOKAT’A GİTTİLER…

Turgutlu ve Karşıyaka karşısındaki müthiş galibiyetlerle Kocaelispor’a adeta liderlik yolunu açan Belediye Derince, kendisini de Play-Off’a taşımak üzere bulunuyor. Sarı Lacivertli kent temsilcisi, dün Tokat’ta kampa girdi. Tarihinde ilk kez 3.Lig’e yükselen ve Demirspor’un kapatılmasıyla kurulan Belediye Derincespor, bu sezon 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puanda ve 7.sırada bulunuyor. Play-Off hattıyla arasında sadece 1 puan var. Konuk olacağı rakibi Tokat temsilcisi Erbaa ise 15 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Düşme hattıyla arasında sadece 3 puan bulunuyor. Müsabakayı Metehan Alpat yönetecek. Erbaa İlçe Stadı’ndaki maç 13.30’da başlayacak.