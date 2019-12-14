Darıca, ‘NEV’şehir’le, kendini ‘YENİ’le!..

Süper başladığı sezonda inanılmaz bir düşüş yaşayan 3.Lig 3.Grup kent temsilcisi Darıca Gençler Birliği takımı, bugün Nevşehir Belediyespor takımını konuk ediyor. Maç 13.30’da başlıyor. Sarı Yeşilliler geçen hafta Karacabey gibi bir liderden deplasmanda, galibiyeti kaçırarak bir puan koparmıştı Maç 13.30’da başlayacak

GALİBİYET BEKLENİYOR…

Sezonun ilk yarısının son maçında bugün Nevşehir Belediye takımını konuk edecek olan Darıca G.B., uzun süre liderlik koltuğunu elinde tutmuş, ancak daha sonra Play-Off’un sınırına kadar inmişti. Takımdaki para krizi ise sürüyor. Teknik patron Özgür Vurur, takımını galibiyete şartladı. Darıca 16 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Halen 5.sırada ve 27 puanda bulunuyor. Liderle arasında 5 puan bulunuyor. Sarı Yeşilliler, Nevşehir’i yenerek, tatile mutlu girmek istiyor. 13.30’da başlayacak müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek. Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı’nda oynanacak maçı çok sayıda Darıcalı ile Kocaeli ve İstanbul’dan gelecek Nevşehirli taraftarın da izlemesi bekleniyor.