Lise Basketbol’da tempo yükseliyor

Kıran kırana oynanan maçlar, İzmit Atatürk Spor Salonu’na heyecan kattı. E grubunda 2, G grubunda ise bir maç oynandı. Toplam 3 karşılaşmayla devam eden ligde günün en farklı skorunu 24 Kasım Anadolu Lisesi elde etti. Ekip, Sabancı MTA Lisesi’ni 109-40 mağlup etti. Günün ilk maçı İzmit Atılım Lisesi ile Ted Kocaeli Özel Koleji arasındaydı. Atılım rakibini rahat yendi: 62-42. İkinci maçta ise adeta rakibini ezen en farklı skoru elde eden 24 Kasım AL Sabancı MTAL, 3 puana uzandı. Günün son maçında Koto MTAL, Pirelli Anadolu Lisesi’ni 57- 35 yenmeyi başardı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlara özellikle bayan veliler veriyor. Genç Erkekler Basketbol dördüncü maçları 18 Aralık Çarşamba gün Atatürk Spor Salonu’nda 3 maç oynanacak. Maçlar saat 10.00’da başlayacak.
ATILIM ANADOLU LİSESİ: 62-TED KOCAELİ KOLEJİ ÖZEL A: 42
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Gündüz ***, Oğuzhan Alemdağ **
ATILIM ANADOLU LİSESİ: Yıldırım **** (26), Kutay *** (16), Alkım *** (14), Mehmet ** (4), Bahadır (2),**, Ege ***, Metehan **, Berk **, Berat **, Emre **
TED KOCAELİ KOLEJİ ÖZEL A) Alperen **** (17), Sarp *** (14), Kuzey ** (5),, Aras (2), **, Eren (2) **, Efe ** (2),Yunus **, Miraç **, Mehmet **, Atahan **, Mehmet Kerem **
1.PERİYOD:13-15, 2.PERİYOD:33-30, 3.PERİYOD: 41-38, MAÇ SONUCU: 62-42
24 KASIM AL:109-SABANCI MTAL: 40
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Ozan Gündüz ***, Fatih Şafak ***
24 KASIM AL: Hamza **** (34), Kayra **** (31), Ahmet Efe **** (31), Talha ** (6), Mustafa ** (5), Alperen ** (2), Ahmet **, Tahir **
SABANCI MTAL: Orkun *** (18), Yusuf *** (13), Emirhan ** (3), Ozan ** (2), Haktan ** (2), Mert ** (2), Gökhan **, Emre **, Ömer **, Cem **
1.PERİYOD:28-13, 2.PERİYOD:57-20, 3.PERİYOD:77-28, MAÇ SONUCU:109-40
KOTO MTAL: 57-PİRELLİ ANADOLU LİSESİ A: 35
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Fatih Şafak ***, Oğuzhan Alemdağ ***
KOTO MTAL: Emirhan *** (10), Umut *** (10), Sarp *** (8), Emir ** Kaan ** (6), Kerem Ali ** (4), Eyüp ** (4), Berkay ** (4), Yusuf ** (4), Emir ** (2), Ömer ** (2), Mehmet ** (2), Buğra ** (1)
PİRELLİ ANADOLU LİSESİ A: Selçuk *** (9), Emirhan Yiğit *** (8), Emir ** (7), Alperen ** (3), Uğur ** (2), Burak ** (2), Berat ** (2), Kutay **, İsmail **, Efe Emir ** (2), Mehmet **
1.PERİYOD:16-5, 2.PERİYOD:33-10, 3.PERİYOD: 47-25, MAÇ SONUCU: 57-35
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz