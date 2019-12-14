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BELSA’daki ruhsat kriziyle ilgili yeni gelişme!

Belsa AVM'de kısa bir süre önce ruhsat ve yangın yönetmeliği krizi çıktı. İzmit Kaymakamlığı'nın talebi doğrultusunda yarın bazı esnafların iş yerlerinin mühürleneceği gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Belsa Plaza AVM Yönetimi tarafından bir dizi girişimde bulunuldu
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Belsa Plaza’da uzun yıllardır ruhsat almaya çalışan ancak yangın merdiveni olmadığı için ruhsat sorunu yaşayan esnafları ilgilendiren önemli bir karar alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bazı iş yerlerine ruhsat denetimi yapılmış, ruhsat almak isteyen esnaflar yangın merdiveni engeline takılmıştı. İş yerlerinin kapatılması tehlikesiyle karşı karşıya olan esnaflarla ilgili Belsa Plaza ACM Yönetimi tarafından bir dizi girişimde bulunuldu. Konuyla ilgili yönetim tarafından da bir açıklama yapıldı.   Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yıllardır itfaiye onayı alamadığı için işletme ruhsatı da alamayan ve sayısı bugün 90’lara ulaşan esnafın sorunları son günlerde yoğunlaşan denetimler ile artarak devam ediyor. Son olarak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerle ruhsatsız olduğu belirlenen işyerlerinin kapatıldığı Belsa Plaza AVM de ruhsat ile ilgili sıkıntılarımızın çözümü için 10 Aralık tarihinde İKM Başkanımız Sayın Murat Öztürk, İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü yetkilileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yetkilileri, Belsa Plaza AVM Yönetim Kurulu, Belsa Plaza AVM Denetim Kurulu, Belsa Plaza AVM İstişare Kurulu üyeleri ve sorunları devam eden birkaç esnafımız ile bir araya gelerek sorunların tespiti konusunda görüşme yapıldı. İlk belirlenen eksikliklerin giderilmesi konusunda neler yapılabileceği görüşülerek daha kapsamlı katılım ile esnaflarımızla bir araya gelinmesi konusunda karar alınmıştır. Söz konusu toplantının yer ve zamanı konusunda esnafımıza bilgilendirme yapılacaktır.”.

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