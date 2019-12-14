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Arslanbey Organize dev maça hazır!..

1. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda sezona, “Ligde kalalım yeter!..” düşüncesiyle başlayan ancak sezon içinde çok iyi bir ritim bulan Arslanbey Organize Sanayispor, bugün Kandıra Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Erdem ÖVÜÇ
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1. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda sezona, “Ligde kalalım yeter!..” düşüncesiyle başlayan ancak sezon içinde çok iyi bir ritim bulan Arslanbey Organize Sanayispor, bugün Kandıra Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımda moraller çok iyi

SAVAŞ DEMİR: YÜZDÜK YÜZDÜK, KUYRUĞUNA GELDİK…

Geride bıraktığımız sezon Uzunçiftlikspor’u destansı bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaştıran, yeni sezonda da Arslanbey ekibine çok iyi futbol oynatan genç teknik adam Savaş Demir, Kandıra maçıyla ilgili olarak “Kesinlikle çok zor geçecek. Hafta arasında Dilovası maçından çıktık. Çok yıpransak da beraberliği elde ettik. Açıkçası mücadelemiz galibiyeti hak ediyordu. Buna da şükür. En azından rakibimiz sahasında tur atamadı. Kandıra karşısında aslanlarıma güveniyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, buradan geri dönmek istemiyoruz” diye konuştu.

ŞİŞMAN, ÜZÜLMEZ VE DEMİR’DEN TATLI

Cuma akşamı Arslanbey Stadı’nda yapılan antrenman 10 dakikalık ısınma koşusu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Kandıra maçının taktiğinin ardından yarım sahada çift kale maça geçildi. Maçta teknik adam Savaş Demir de oynadı ve eski kaleci olan Demir, kurtardığı toplarla parmak ısırttı. Normal süresi 3-3 biten maçı yelekli takım penaltılar sonunda 11-10 kazandı ve sevinen taraf oldu. Neşeli geçen antrenman sonunda takımın eli ayağı İsmail Şişman ile yöneticilerden Cihan Üzülmez ve Osman Demir takıma tatlı ikram etti.

Bugün 14:08 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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