Offf ki ne Offff Maça bak maçaaa: ARSLANBEY – KANDIRA!..

1. Amatör Lig C Grubu’nda Play-Off yolunda çok önemli bir maç oynanacak. Hafta arasında Dilovası Belediyespor deplasmanından 1-1’lik beraberlik çıkaran Arslanbey Organize Sanayi ile Uzunçiftlik engelini 3-1 ile aşan Kandıra Gençlerbirliği, Arslanbey Stadı’nda karşılaşacak. Arslanbey Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak

BU MAÇIN SAATİ VE YERİ DEĞİŞTİ

Arslanbey’in 32, Kandıra’nın da 30 puanı bulunuyor. Bu iki takımı Bahçecik sıkıştırıyor. 27 puandaki Bahçecik ise bugün Uzunçiftlik ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç normalde Arslanbey Stadı’nda saat 19.00’da başlayacaktı. Ancak güvenlik önlemleri nedeni ile mücadele Acısu Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak.

ÇAYIRTEPE İÇİN SON ŞANS

Lider Dilovası Belediyespor, İzmit Yenimahalle deplasmanına çıkacak. Ova bu maçı kazanırsa yüzde 99 işi bitirecek. Dilovası kalan 3 maçın birisini hükmen kazanacak, diğerini de ligde kalması mucizelere bağlı olan Çayırova Fatih ile oynayacak. Fatih, bugün son sansını bir üst sıradaki Çayırtepe Gençlik kullanacak. Fatih bu maçta berabere bile kalsa küme düşecek.