Hedef 7'de 7 yapıp tatile girmek!

Tüm profesyonel futbol liglerinde üst üste 6 galibiyetle Sivasspor ve Beşiktaş ile birlikte en uzun galibiyet serisi yakalayan Kocaelispor, bu seriyi 7 maça çıkarmak istiyor. Yeşil Siyahlıların rakibi Elazığ Belediye olacak. Kocaeli Stadı’ndaki maç 13.30’da başlayacak

DÖNÜYORLAR

Geride bıraktığımız hafta Ağrı 1970’i deplasmanda 1-0 mağlup eden ve Türkiye’nin çatısından, Bin 650 metreden deniz seviyesine 3 puanla dönen Kocaelispor, ilk yarının son maçında bugün Elazığ Belediyespor’u konuk edecek. Takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Ağrı maçında sarı kart cezasını çeken forvet Yakup ve orta saha oyuncusu Serdar Ümit dönüyor.

KLASİK KADROYA DÖNÜŞ

Teknik Direktör Selahattin Dinçel’in, Elazığ karşısında klasik kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Buna göre Yeşil Siyahlıların kalede Ercüment, savunmada Semih, Erdinç, Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Mesut ve Serdar Ümit, sağ önde Gökdeniz, sol önde Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Talha ile ileride de Yakup 11’i ile takımını sahaya çıkarması bekleniyor.

ELAZIĞ MORALLİ GELİYOR

Sezonun ilk 12 maçında sadece 1 galibiyet elde eden, Sportif Direktörlüğe Alaettin Tutaş’ın gelmesinin ardından son maçında Fatsa’yı 4-1, Kemer’i 4-0 ve Erok’u da 1-0 yenen Elazığ temsilcisi, İzmit’e bomba gibi moralli geliyor. Doğu ekibinde eski Gölcükspor ve Derincesporlu Cenk Cengiz, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Maç saatinde hava kapalı, sıcaklık 14 derece olacak. Kocaelispor’da hedef sezonun ilk yarısını 7’de 7 yaparak kapatmak ve Antalya kampına moralli gitmek.