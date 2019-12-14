Kocaelispor Kulübü, Elazığ maçı öncesinde özel bir göz hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Teknik Ekip ve futbolcular göz muayenesi olurken, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, hastane doktorlarına ve personele imzalı Kocaelispor forması hediye etti.
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Gözler çakı gibi MAŞALLAH!..
Kocaelispor Kulübü, Elazığ maçı öncesinde özel bir göz hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz