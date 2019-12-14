Gözler çakı gibi MAŞALLAH!..

Kocaelispor Kulübü, Elazığ maçı öncesinde özel bir göz hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Teknik Ekip ve futbolcular göz muayenesi olurken, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, hastane doktorlarına ve personele imzalı Kocaelispor forması hediye etti.