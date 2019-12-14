Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:19 TSİ- Spor G: Bugün 14:20 TSİ

DEMİR GRUP SİVAS-FENERBAHÇE

Süper Lig’de 15.hafta maçları Cuma gecesi 0-0’lık Antalya derbisiyle başladı.
mask

Süper Lig’de 15.hafta maçları Cuma gecesi 0-0’lık Antalya derbisiyle başladı. İki kardeş takım Alanya ile Antalya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşılaştı. Çamur deryası ve göl halindeki statta, ayakta durmak bili zordu. Penaltı skandalı ise haftaya damgasını vurdu. Haem önce komik bir penaltı verdi, sonra VAR sayesinde iptal etti, Antalyaspor az daha yanıyordu. Maçlara bugün de devam ediliyor. İşte program…

15 ARALIK PAZAR:

14.00 Gaziantep FK-İM. Kayseri

16.30 Demir G.Sivas-Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Y.Malatya

16 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Trabzon-Denizlispor

20.00 M.B.Şehir-İ.H.Konya

Bugün 14:19 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Muhammed Fatih’in babası vefat etti mask
Muhammed Fatih’in babası vefat etti
Haydi ‘KAPALI!..’ya… Maça... Maça… Maçaaaaaaa… mask
Haydi ‘KAPALI!..’ya… Maça... Maça… Maçaaaaaaa…
Berkay Özcan’lı Başakşehir, Almanya’da turladı mask
Berkay Özcan’lı Başakşehir, Almanya’da turladı
Elazığ maçına klasik kadro! mask
Elazığ maçına klasik kadro!
Kahraman: Transfer yok mask
Kahraman: Transfer yok
Gökay Eser: Küsmem daha çok çalışıyorum mask
Gökay Eser: Küsmem daha çok çalışıyorum
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması mask
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı mask
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı

GALERİ

Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL