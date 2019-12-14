DEMİR GRUP SİVAS-FENERBAHÇE

Süper Lig’de 15.hafta maçları Cuma gecesi 0-0’lık Antalya derbisiyle başladı. İki kardeş takım Alanya ile Antalya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşılaştı. Çamur deryası ve göl halindeki statta, ayakta durmak bili zordu. Penaltı skandalı ise haftaya damgasını vurdu. Haem önce komik bir penaltı verdi, sonra VAR sayesinde iptal etti, Antalyaspor az daha yanıyordu. Maçlara bugün de devam ediliyor. İşte program…
15 ARALIK PAZAR:
14.00 Gaziantep FK-İM. Kayseri
16.30 Demir G.Sivas-Fenerbahçe
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Y.Malatya
16 ARALIK PAZARTESİ:
20.00 Trabzon-Denizlispor
20.00 M.B.Şehir-İ.H.Konya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz