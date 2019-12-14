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Tarhan: Sanayi çöküyor!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TBMM’de Sanayi Bakanlığı’nın 2020 Bütçesi ile ilgili konuşma gerçekleştirdi. Tarhan, konuşmasında 2020 yılı bütçesini eleştirdi
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Tarhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “2020’de 7,9 milyar TL olan Sanayi Bakanlığı Bütçesi Sanayi’nin Sorunlarını Çözmeye Değil, Görmezden Gelmeye Odaklanmıştır. Otomotiv - Kimya Tarım - Üretim Sanayi Çökerken Savunma Sanayinin Göz Bebeği Tank Palet Fabrikası Katar’a Verilirken, Onlarca Firma Girdi maliyetleri yükseldiği için Türkiye’yi terk edip Bulgaristan, Romanya ve Polonya’ya giderken Sanayi Bakanlığı Ne Yapıyor?

KALKINMANIN YOLU ÜRETİM VE SANAYİ YATIRIMLARI

Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasının Yolu Üretim yapmak ve Sanayi Yatırımlarını Arttırmaktır. Üretmek İçin Araştırmak – Bilgiye Erişmek Gerekir. Ne var ki, Biz Ar-Ge’ye Yatırım Yapmıyoruz.2020 Bütçesinde – Özel Sektör Yatırımları Dahil Ar-Ge Payı Sadece % 1,4. Dünya Sanayi 4.0 Devrimini Tartışırken Biz, Bir Telefon Markası Kadar Araştırmaya, Bilime, Teknolojiye Yatırım Yapmıyoruz

2020 YILI BÜTÇESİ VATANDAŞA VERGİ YÜKÜ

Asgari Ücretlinin, Emeklinin, Öğretmenin, İşçinin Maaşından Kesilen Vergilerle, Üreticinin Sırtına Yüklenen Ödemeler Var… Kamu İhale Yasasını Hiçe Sayanlara Yandaş İnşaat Şebekelerine Servet Yağdıran Düzenlemeler Var. Sayıştay Raporlarını Görmezden Gelen Çevreyi Talan Eden Uygulamalar Var. Bu bütçede Gariban Vatandaşa Borç Yandaşa İhale, Üreticiye Maliyet Yükü, Vatandaşa onlarca çeşit vergi Bir de Saray Saltanatının Masrafları Var

BÜTÇE HALKI DEĞİL YANDAŞI MUTLU EDECEK

İktidar Vatandaşın Derdinden Anlamaz Onlar - İnşaat Bütçesinden, Harçtan, Çimentodan, Doğa Katliamından Ranttan, Sermayeden Anlar… Gelinen Noktada Vatandaş İyice Dar Boğazda. Geçmişte Hep Kemer Sıkmaktan Bahsedilirdi. Akp İktidarı Artık Milletin Kemerini Değil Boğazını Sıkıyor"

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