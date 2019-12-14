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Aynı yöntemle eski bakanı bile dolandırmışlar

İzmit’te kendilerini telefonda polis olarak tanıtan ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 11 Aralık 2019 günü eski Çevre ve Şehircilik bakanı Fevzi Aytekin’i de aynı şekilde dolandırdığı öğrenildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit İlçesinde 12 Aralık 2019 günü saat 12.30 sularında Elif K. (41) isimli bir kadının, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırılmaya çalışıldığı duyumu üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Dolandırılmak istenen kadını inceleyen polis ekipleri, kadının sürekli telefonla konuşmasından şüphelenerek takibe devam etti. Bu esnada çevreyi inceleyen polis ekipleri, kadına telefonda talimat verdiğinden şüphelendiği yakın bir noktada duran Barış Ü. ve Muhammet A. isimli şahısları bir banka şubesinin karşısında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden Barış Ü’nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 3 ayrı dosyadan yaklaşık 1 milyonluk telefon dolandırıcılığı olayı ile ilgili arandığı, ayrıca en son 11 Aralık 2019 günü eski Çevre ve Şehircilik bakanı Fevzi Aytekin’i de aynı şekilde dolandırdığı öğrenildi. Her iki şahsın da benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilirken şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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