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Emekli maaşlarına artış göründü

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketine göre yüzde 6,29 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse maaşlarda 74 ile 356 lira arasında artış olacak.
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Emeklilerin Ocak zammı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın yaptığı bu yılın son beklenti anketinde 2019 enflasyon tahmini yüzde 11,62 olarak yer aldı. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6,29 olacak. Maaşlarda buna göre 74,34 ile 356,06 lira arasında artış yaşanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ BİN 256 LİRA OLACAK

Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, eğer zam oranı yüzde 6,29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak.

EN YÜKSEK MAAŞ 5 BİN 660 LİRA OLACAK

En yüksek aylık ise bu tahmine göre 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.

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