Emekli maaşlarına artış göründü

Emeklilerin Ocak zammı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın yaptığı bu yılın son beklenti anketinde 2019 enflasyon tahmini yüzde 11,62 olarak yer aldı. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6,29 olacak. Maaşlarda buna göre 74,34 ile 356,06 lira arasında artış yaşanacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ BİN 256 LİRA OLACAK
Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, eğer zam oranı yüzde 6,29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak.
EN YÜKSEK MAAŞ 5 BİN 660 LİRA OLACAK
En yüksek aylık ise bu tahmine göre 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz