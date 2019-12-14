Cemil Yaman’ın acı günü

Dilovası’nda ikamet eden Dilşah Algaç uzun süredir yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü belirtilirken, Algaç’ın bu sabah aniden vefat ettiği öğrenildi. TBMM’de Bütçe görüşmeleri için Ankara’da olan vekil Yaman, vefat haberinin ulaşması sonrası Ankara’dan ayrılarak Dilovası’na doğru yola çıkarak cenazeye katıldı. Dilşah Algaç’ın cenazesi bugün öğlen namazının ardından Dilovası İmam Buhari Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Dilovası Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...