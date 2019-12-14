Özel Bilgili Kültür Okulları’ndan Otizm Vakfı’na büyük destek

Bu yıl Otizm Vakfı yararına düzenlenen şenliğe; Özel Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Okul Genel Müdürü İsmail Aydemir, Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Cengizhan Soneren, Otizm Vakfı Üyesi Akife Nalbantoğlu, Spor Eğitim Koordinatörü Engin Arslan, öğrenciler, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte yer alan el emeği ürünler saat 17.00’a kadar tüm Kocaeli halkının beğenisine sunuldu.

BU YIL 5. Sİ DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin en büyük iyilik organizasyonu olan ve ilk yılından itibaren Lösev, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Down Sendromu Derneği ve Bir Dileğim Var Derneği yararına düzenlenen Özel Bilgili Kültür OkullarıKış Şenliği, bu yıl Otizm Vakfı yararına düzenlendi. Okul içerisinde kurulan stantlarda öğrenci, veli ve öğretmenlerinin kendi el emekleriyle yaptıkları ürünler ve kurumsal firmaların satışa sunduğu ürünler yer aldı.

55 STANT KURULDU

Öğrencilerin iyilikte yarıştığı Kış Şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Okul bahçesinde kurulan balıkçı tezgâhları, döner stantları, el emeği ürünler, pastalar ve börekler, hediyelik eşyalar, öğretmenlerin eşliğinde öğrenci ve velilerin desteğiyle satışa sunuldu. Yoğun bir talebin olduğu etkinliğe; müzik dinletileri, dans gösterileri ve yapılan çeşitli etkinlikler renk kattı. Okul içerisinde kurulan 55 stantta öğrenciler yaptıkları satışlarla hem okulun sosyal sorumluluk projesine destek oldular hem de yardımlaşmayı ve sosyalleşmeyi benimsediler.

“KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK İYİLİK HAREKETİ”

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Özel Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir; “Bu yıl düzenlediğimiz 5’inci Geleneksel Kış Şenliğimiz oldu. Öğrencilerimiz bu güzel havada iyilikte yarışıyor. Var olan bu güzel atmosferde velilerimizin de çok büyük bir emeği var. Kocaeli’nin en büyük iyilik hareketi zaten. Bu yıl da bu etkinlikten elde edilen gelirin tamamını Otizm Vakfı’na bağışlayacağız. Kültür Okulları olarak böyle anlamlı bir etkinliğe imza atmak bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarımıza da kazandırdığımız sorumluluk alma özelliğini kazandırmak bizi daha da mutlu etti. Öğrencilerimiz büyük bir hevesle ve heyecanla Otizm Vakfı için emek veriyor. Etkinliğimiz her yıl, ihtiyacı olanlara destek amaçlı yapılmaya devam edecektir. Mesela geçen yıl ki etkinlikten elde edilen gelirle, Onkoloji Hastanesi’ne bir eğitim sınıfı yaptık. Ayrıca 4 köy okuluna da kütüphane yapımı iç.in destek vermiştik. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve esnaf olan velilerimizin de kurumsal firmalardan etkinliğe destek var. Etkinliğimiz tüm halkımıza açıktır” dedi.