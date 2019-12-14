Kocaeli Genç-İMO Öğrenci Meclisine katıldı

Meclise, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenin gören Genç-İMO Üniversite Temsilcisi Tuğrul Berk Haktan Bayram ve sınıf temsilcilerinden Halil Can Küçük, Hayrunnisa Doğdu, Selcan Turan ve Yasemin İrem Yıldırım da katıldı. Öğrenci meclisinde bir yandan Genç-İMO konsey üyeleri seçilirken diğer, yandan da inşaat mühendisliği eğitiminin sorunlarına dönük tartışmalar gerçekleştirildi.

GENÇLİK KONSEYİ BELİRLENDİ

Genç- İMO ilkeleri ve çalışma prensiplerinin görüşüldüğü meclisin birinci gününde üniversite ve eğitim sorunları, inşaat mühendisliği ve meslek etiği gibi konular hakkında hazırlanan

sunumlar, şubelerden gelen öğrenci üye delegeleri ile paylaşıldı. Serbest kürsüde sunumlar üzerine delegeler fikirlerini ilettiler. Meclisin ikinci gününde ise öğrenci üyelerin oylarını kullanması ve Genç-İMO 12. Dönem Öğrenci Konseyi`nin belirlenmesi ile meclis toplantısı tamamlandı. Son derece verimli geçen mecliste öğrenciler Kuşadası’ndan memnun ayrıldılar.