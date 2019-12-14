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Umuttepe’deki sokak hayvanlarına yardım eli

KOÜ’lü öğrenciler, Büyükşehir’in sponsorluğunda tasarladıkları kedi evi ve köpek kulübelerini Umuttepe Kampüsü'nde ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)’li öğrenciler tarafından hayata geçirilen Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi’nde sokak hayvanları için yapılan kulübeler sergilenmişti. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Giriş Holündeki Galeri’de sergilenen kedi ve köpek evleri, gerçekleşen etkinlikle Umuttepe Kampüsü'nde ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de başından itibaren sponsor olduğu projeye bu kez mama desteği ile destek oldu.

DAVETLİLER VE ÖĞRENCİLER KATILDI

Etkinliğe, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, Arş. Gör. Seda Kaplan Çinçin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Fevzi Karabıyık, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayriye Özpınar başta olmak üzere davetliler ve pek çok öğrenci katılım gösterdi.

TASARIMLAR SERGİLENMİŞTİ

KOÜ’deki sokak hayvanları için atölye kuran üniversiteli 30 öğrenci, 6 yürütücü ve koordinatör koordinasyonunda 10 gruba ayrılarak kedi evi ve köpek kulübesi tasarladı. Öğrenciler, sokak hayvanları için yaptıkları kulübeleri, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Giriş Holündeki Galeri’de yapılan açılış sonrası sergiledi. 5 gün süren serginin ardından KOÜ’lü gençler, bu kez tasarımlarını Kocaeli Üniversitesi kampüslerinde ihtiyaç duyulan yerlere sokak hayvanları için konumlandırdı. Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının yiyebilmesi amacıyla hazırlanan mamaları öğrencilere vererek projeye bir kez daha destek oldu.

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