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Halkevi esnafının durak isyanı

Halkevi’ne yakın bir bölgede faaliyet gösteren esnaflar, Körfez’den gelen otobüslerin D-100 üzerindeki duraktan, Yeni Cuma tarafına taşınması nedeniyle işlerinin azaldığını belirttiler

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Körfez tarafından gelen otobüsler, bir süreden bu yana durak değişiklikleri nedeniyle Halkevi durağında yolcu indirmiyordu. Esnafların bu durum nedeniyle işlerinin düştüğü ve durak olmaması nedeniyle mağdur oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Halkevi durağında faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya, “Değişikliğin hangi gerekçe ile yapıldığını merak ediyoruz. İki durak arası mesafeyi de ölçtük. 1,7 kilometre ediyor. Yaşlı veya hasta olan insanlar var, soğukta veya sıcakta bu yolu nasıl yürüyecekler? Esnafımızda da ciddi bir mağduriyet oluştu. Yetkilileri göreve çağırıyoruz, bu sorun acilen çözülmeli” dedi.

TRAMVAY KAFE TEPKİSİ

Bölge esnaflarından Nihat Sönmez, durağın Tramvay Kafe nedeniyle ileri taşındığını belirterek, “Tramvay Kafe yüzünden bu durağı buradan taşıdılar. Biz aylardır beş kuruş kazanmıyoruz. Bir kişi tek mi para kazansın? Biz insan değil miyiz? Kimseye danışılmadan pat diye kaldırdılar bu durağı buradan. Sebep de söylenmedi.  Otobüsler burada durmuyor, fabrika işçilerini taşıyan servisleri bile buradan aldılar, balıkçılar varken insanlar gelip balık alıyordu. Bizden de alışveriş yapıyordu. Balıkçıları da kaldırdılar hiçbir şekilde müşteri gelmiyor. Ayrıca Vatandaşa, trafiğin rahatlaması için durağın kaldırıldığı söyleniyormuş. Ama trafikle alakası yok bunun. Trafik yığılmasın diye başka çare bulunsun o zaman.Bu halimiz ne olacak” diye konuştu.

“BURADA İNSAN KALMADI”

Halkevinde esnaflık yapan bir başka isim Selahattin Yedekçi, durağın kaldırılması ile birlikte canlılığın azaldığını kaydederek, “Bu duraklar buradan kaldırıldığından beri otele gelen ve otoparka gidecek olan vatandaşlar burada aracını park edemiyor. Tramvaydan dolayı birçok sorun yaşıyoruz zaten. Bunun dışında halkevinde yürüyen insan yok burada. Esnaf milyarlarca kira ödüyor, iş yapamayınca masrafımızı nasıl ödeyelim? Bu duraklar gitti insan bitti burada” ifadelerini kullandı. Son olarak acıkmalarda bulunan taksici İsmet Köse ise, “Halkevi bomboş insan yok burada. Biz de taksiciler olarak etkilendik çünkü müşteri yok. Bence de tramvay kafe yüzünden kaldırıldı. O kafeden sonra bu durak yeleri değiştirildi. Tüm esnaf aynı şeyi düşünüyor. Ayakkabıcılar çarşısı bile iş yapmıyor bu yüzden. Fabrika servisleri bile burada durmuyor onu da kaldırdılar. Yazık bizlere, bunca esnafa” dedi.

Bugün 17:40 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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