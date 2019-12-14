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Başkan Hürriyet, Kutlu ailesinin mutluluğunu paylaştı

İzmit Belediyesi, iki engelli oğlu ile yaşayan Nermin Kutlu’nun evini yenileyerek sağlık bir ortamda yaşamalarına zemin hazırladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de aileyi yeni evinde ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği döneminde de çeşitli yardımlarda bulunduğu Nermin Kutlu ve iki engelli oğluna, başkan olduktan sonra da yardım etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından ailenin evinde tadilat gerçekleştirildi. Tadilat sırasında aile, Akmeşe Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirildi. Çocuklarından ilk defa ayrı kalan Nermin Kutlu evinin tamamlanan işlerinin ardından hem çocuklarına hem de evine kavuştu. Başkanı Hürriyetde Kutlu ailesinin en mutlu anlarında yanlarında oldu.

HÜRRİYET: HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Çocuklarından ilk defa ayrı kalan ve hem evine hem çocuklarına kavuştuğu anda duygusal anlar yaşayan Nermin Kutlu, “Çocuklarımdan ilk defa bu kadar uzak kaldım. Onları çok özledim ama evi görünce buna değdiğini anladım. Artık çocuklarımla daha iyi koşullarda yaşayacağız. Onların yüzü gülsün benim için yeter. Destekleri için İzmit Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ellerinden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Çocuklar artık daha iyi şartlarda yaşayacaklar. Benden bir isteğiniz arzunuz olursa lütfen çekinmeyin her zaman arayabilirsiniz. Her zaman yanınızda olmaya hazırız” diye konuştu.

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