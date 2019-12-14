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İmar Müdürleri Körfez’de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak İlçe Belediyelerinin imar müdürleri, başkan yardımcıları ve yapı kontrol müdürleri ile gerçekleştirilen imar koordinasyon toplantısına bu ay Körfez’de gerçekleştirildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 ilçe belediyesinin Başkan Yardımcıları ve teknik personelinin katıldığı imar toplantısı, Körfez Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. İmar toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve 12 ilçe Belediye Başkan Yardımcıları ile ilgili teknik personel katıldı. Toplantıda, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yapılan çalışmalar ve projeler masaya yatırıldı.

“DAHA YAŞANILABİLİR BİR KÖRFEZ”

Otopark yönetmeliği ve plan notları konuları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Amacımız Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde imarıyla, kentleşmesiyle daha yaşanabilir, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir kent imar etmektir. İmar da görev yapanların hepsi çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Kentin geleceği için önemli kararlar verilmektedir” dedi.

“YERİNDELİK ESASINI UYGULUYORUZ”

Başkan Söğüt’ten sonra açıklamalarda bulunan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ise, "Ele aldığımız konular ve kararlar sayesinde yerindelik esasına uygun olarak ilçelerimizin imar sorunları ile ilgili önemli paylaşımları hep birlikte yapıyoruz. Tek hedefimiz vatandaşımızın işlerini hızlandırmak ve onları mağdur etmeden işlerini kolaylaştırmak, vatandaşlarımızı memnun etmek" ifadelerini kullandı.

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