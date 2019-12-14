İYİ Parti’den Vali Aksoy’a ziyaret

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Divan Kurulu üyeleri ve İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kocaeli’de STK ve dernekleri ziyaret ederek her kesime ulaşmaya çalıştıklarını, insan odaklı siyaset anlayışı sürdürdüklerini ifade etti. Ülke ve Kocaeli gündemi üzerine sohbet gerçekleştiren Başkan Yıldız, kabullerinden dolayı Vali Aksoy’a teşekkürlerini belirtti.

AKSOY’DAN TEŞEKKÜR

Vali Aksoy, ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetimine memnuniyetlerini ifade ederek, İYİ Parti heyetine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sonunda Yıldız, tüm ziyaretlerde olduğu gibi İzmit’imizin marka değeri İzmit Pişmaniyesini Vali Aksoy’a takdim ederek fotoğraf çekildi.