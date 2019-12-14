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Altınoğlu: Uzan’ın talimatı ile sahalara döndük  

İYİ Parti İl Başkanlığı ziyareti sırasında konuşan Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, Cem Uzan’ın talimatı ile sahalara döndüklerini söyledi
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Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ve yönetimi, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın talimatıyla sahalara geri döndüklerini ifade eden Başkan İbrahim Altınoğlu, tüm siyasi partileri ziyaret ederek biz de buradayız mesajı verdiklerini belirtti.

“İYİ PARTİ’YE DESTEK VERMELİSİNİZ”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 2020 yılında seçim öngördüklerini ifade ederek İyileştirilmiş Parlamanter Sistemi’n geri gelmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, “Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener 2 yıl önce tüm zorluklara rağmen İyi ve Cesurlar Hareketini başlatarak partimizi kurdu. Değişimin başlangıcını olduk ve Türkiye’yi ihtiyacı olan İYİ bir yönetim anlayışına kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz.’’ ifadelerinde bulundu. Genç Parti’nin kuruluş felsefesinin İYİ Parti’ye yakın olduğunu belirterek ‘’Normal şartlarda sizin yeriniz İYİ Parti’ye kayıtsız şartsız destek vermektir” ifadelerini kullandı.

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