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Atlasglobal geri dönüyor

Atlasglobal Havayolları, Pazartesi itibariyle operasyonlara yeniden başlayacağını duyurdu
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Atlasglobal Havayolları, Pazartesi itibariyle operasyonlara yeniden başlayacağını duyurdu. 26 Kasım'da nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlasglobal'den çalışanlarına müjdeli haber geldi.

“ESKİ DÜZENDE DEVAM EDECEK”

Şirket tarafından personele yapılan duyuruda, “16 Aralık itibariyle tüm ekip olarak görevlerimizin başında olacağız” açıklaması yapıldı. AirportHaber’in haberine göre yapılan duyuruda; "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı duyurmuştuk. 16 Aralık 2019 Pazartesi itibariyle tüm ekip olarak görevlerimizin başında olacağız. Çalışma saatleri servis planlaması eski düzende devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

 

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