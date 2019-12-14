O listeye Türkiye’den sadece Güler Sabancı girdi 

Forbes'un her yıl açıkladığı ‘Dünyanın en güçlü kadınları' listesinde Türkiye'den sadece Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı girdi. Sabancı dünyanın en güçlü 73'üncü kadını seçildi. Forbes dergisi her yıl olduğu gibi dünyanın en güçlü kadınları listesini açıkladı. En güçlü 100 kadın listesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel birinci oldu.

LİSTEDEKİ TEK TÜRK

Güler Sabancı listeye 73.'üncü sıradan girerek listedeki tek Türk oldu. Forbes'un listesinde Güler Sabancı “Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın” olarak anıldı. Sabancı'nın Türkiye'nin en büyük ikinci holdingi olduğunun vurgulandığı listede holdingin geniş bir alanda faaliyet gösterdiğine vurgu yapıldı.