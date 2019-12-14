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Wolkswagen’den yine geri vites

Almanya’nın en önemli otomobil dergisi "Automobilwoche", Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını bir kez daha ertelediğini bildirdi
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Almanya’nın önemli otomobil dergileri arasında yer alan "Automobilwoche", Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını bir kez daha ertelediğini bildirdi. Wolkswagen’inWolfsburg’daki merkezindeki kaynaklardan, Türkiye’ye yönelik yatırım kararının kesinleşmesinin "en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren olabileceği" şeklinde bilgi alınırken, "Automobilwoche" şirketin yeni fabrikasının yeriyle ilgili nihai kararı önümüzdeki şubat ayında almayı planladığını öne sürdü.

YENİ YER ARAYIŞI

Türk basınında son günlerde çıkan bazı haberlerde, Volkswagen yetkililerinin resmî açıklamayı 2019 sona ermeden yapmayı planladıkları öne sürülmüştü. Geçen eylül ayında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askerî harekâtı nedeniyle kurulacak yeni fabrikayla ilgili kararını erteleyen Volkswagen, bu kararı "koşulların kestirilememesi ve imaj kaybı" nedenleriyle gerekçelendirdi. Ancak şirket yetkilileri yatırım planının sadece askıya alındığını ve birkaç kez yeni yer arayışında olmadıklarını da açıkladı.

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