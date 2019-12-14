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Çin ve ABD ilk aşamada uzlaştı

Dünyanın iki ekonomik gücü olan Amerika ve Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasında uzlaştı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu
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Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci evre ticaret anlaşması üzerinde yaptık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji ile sanayi ürünü ve daha birçok şeyin satın alımını kabul etti. Yüzde 25 gümrük tarifesi olduğu gibi kalacak. Geri kalanın büyük bölümüne yüzde 7,5 vergi konacak" dedi.

İKİNCİ EVRE İÇİN MÜZAKERE

Çin'e 15 Aralık'ta uygulamaya konması planlanan cezai vergi artışının da anlaşma yaptıkları için iptal edildiğini belirten Donald Trump, "Anlaşmanın ikinci evresi için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

YENİ VERGİ ASKIYA ALINACAK

Reuters haber ajansına bilgi veren Amerikalı kaynaklar, ABD'nin Çin’den ithal edilen 160 milyar dolar değerindeki ürüne yönelik 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergilerini askıya almayı kabul ettiğini bildirmişti. Anlaşma kapsamında ABD’nin şu anda uygulamada olan gümrük vergilerini bazı ürünlerde düşürmesi öngörülüyor.

SAHTEKARLIK POLEMİĞİ DEVAM EDİYOR

İki taraf birinci aşama anlaşma üzerinde uzlaşmış olsa da, en zorlu ve karmaşık konular çözümsüz kalmaya devam ediyor. Trump yönetimi Pekin’i sürücüsüz otomobil ve yapay zeka gibi gelişmiş teknoloji alanlarında üstünlük sağlama çabasında sahtekarlıkla suçluyor. ABD Çin’in teknoloji hırsızlığı yaparak yabancı şirketleri ticaret sırlarını paylaşmaya zorlamak ve yabancı rakiplerinin önüne de bürokratik engeller çıkarmakla suçluyor. Pekin ise suçlamaları reddediyor ve Washington’un uluslararası ticarette yükselen rakibi olarak gördüğü Çin’in etkisini bastırmaya çalıştığını savunuyor.

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