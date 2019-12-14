Liseli gazetecilerden, anlamlı etkinlik

İlimizin önde gelen meslek liselerinden Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alanı bu ay değerler eğitimi kapsamında seçilen empati konusunu çok çeşitli etkinliklerle işledi. Gazetecilik alanı öğrencilerinin hazırladıkları afiş sergisiyle empati konusuna dikkat çekildi. Etkinlikler kapsamında özellikle bedensel ve görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla her yıl kurulduğu gibi bu yıl da kurulan "Empati Kurma Parkuru"nda öğrenciler gözleri bantlı şekilde yürüyerek görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.

KEDİ EVLERİ HAZIRLANIYOR

Çeşitli engeller koyularak oluşturulan parkura girenlerden önlerine çıkan engelleri, görme engelliler gibi geçmeleri istendi. Parkura girenler kısa süre de olsa empati kurarak yaşadıkları duyguyu anlattı. Bir ay boyunca devam edecek empati temalı etkinlikler kapsamında gazetecilik öğrencileri hayvan sevgisinin önemini belirten ve onlarla da empati kurmayı amaçlayan bir etkinlik daha planladı: "kedi evi". Özellikle havaların soğumasıyla barınma sorunu yaşayan hayvanlara yönelik okulun içinde kedi evleri yapılacak ve böylelikle hayvanların rahat bir kış geçirmesi ve bu sayede öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması sağlanacak.