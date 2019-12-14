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Başkan abla Hakkaniye’de ki çocukların yüzünü güldürdü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in “Dost Eller” projesiyle, Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yardımlarını Hakkaniye Köy Okulu’na ulaştırdı
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve gelir gelmez hayata geçirdiği, yardım yapmak isteyen vatandaşlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturan belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Dost Eller Projesi, yüzleri güldürmeye devam ediyor.  İzmit Belediyesi, proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kurduğu “Minik Kalpler” topluluğu ile birlikte Hakkaniye Köy Okulu’na el uzattı. Üniversite öğrencilerinin büyük uğraş ve heyecanla oluşturduğu yardım kolileri, belediyenin tahsis ettiği araç ile Hereke kampüsünden alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Okul öğrencilerine mont, bot ve kitap desteği verildi. Yardım kolilerinin açılmasının ardından köy okulu öğrencileriyle birlikte şarkılar ve danslar eşliğinde güzel vakit geçiren yardımsever öğrenciler, “Çevremizden aldığımız destek ve kendi imkânlarımızla okullardaki minik kalplere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki imkânlarımız kısıtlı olduğu için uzak bölgelerde çok etkili olamıyoruz. Hakkaniye Köy Okulu’na yardımı ulaştırmamız için destek veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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