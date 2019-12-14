Tatlıkuyu Vadisi’nde sona yaklaşılıyor

İkinci etap projesi kapsamında vadi içerisinde yer alan yollar arasındaki geçişleri sağlayan 7 adet ahşap köprünün inşası tamamlandı. Ayrıca çalışmalar doğrultusunda 51 araçlık otopark için parke taşı ile otopark yapılırken alanda vatandaşların rahat spor yapabilmesi için 2 ayrı yerde fitness aletlerinin bulunacağı spor alanı çalışmalarına devam ediliyor.
GEBZE’NİN EN BÜYÜK PARKI
Gebze için çok önemli bir yaşam alanı olan, içerisinde spor ve piknik alanlarının olacağı Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabı, 150 bin metrekare yeşil alan üzerine kuruluyor. Birçok sosyal donatı, alt ve üst yapının inşa edildiği Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabıyla vatandaşların kullanabileceği yeşil alan arttırılmış olacak. Tatlıkuyu Vadisi birinci ve ikinci etabı birleştiğinde 550 bin metrekare alanıyla Gebze’nin en büyük parkı olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz