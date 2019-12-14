 Başkan Büyükakın “Hanım kardeşlerimizi takdir ediyorum”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları’nın "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliğine katılarak stantları gezdi. İzmit’te ki yürüyüş yolu üzerinde el emeği ürünlerini inceleyen Başkan Büyükakın, “Hanım kardeşlerimizin yerli üretimin önemine dikkat çekmesini takdir ediyorum” dedi. AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa 12 ilçeden gelen AK Kadınların el emeği ürünlerini için Başkan Büyükakın, “Emeği geçen Kadın Kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.

AK KADINLAR ÜRETİYOR

AKP Kocaeli İl Kadın Kolları üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, yerli üretmenin ve tüketmenin önemine vurgu yapan organizasyonun çok önemli bir farkındalık çalışması olduğunu dile getirdi. İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, kendilerini ziyaret eden Başkan Büyükakın’a teşekkür ederken, stantlara yoğun bir ilgi olduğunu, 12 ilçeden gelen ürünlerin AK kadınlar tarafından üretildiğini vurguladı. Gerçekleştirilen organizasyonla yerli mallarının kullanımını teşvik etmek ve tanıtmak üzere bir programı icra ettiklerini söyleyen Yılmaz, projeye destek veren tüm AK Kadınları da tebrik etti.