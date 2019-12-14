İzmit'in İYİ'leri dün akşam da yine yollardaydı. Neredeyse hiçbir gününü boş geçirmeyen İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve yönetimi hergün ya birkaç etkinliğe katılıyor ya da köy ve mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşın sorunlarını ve önerilerini dinliyor. İlçe Teşkilatının düzenlediği Bekirdere programına İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş da katıldı. Bekirdere Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri ve mahalle toplantısı yapan İYİ Parti yöneticileri ilgiden oldukça memnun kaldılar. Yeni üye kayıtlarının da yapıldığı programda, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız Bekirdere Mahalle temsilciğine Özkan Tavşan'ı atayarak sertifikasını takdim etti. Bekirdere esnafı ve mahalle sakinleri İYİ Parti Teşkilatı’na, ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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İYİ Partili Filiz esnafı ve halkı yalnız bırakmıyor
İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve teşkilat üyeleriyle beraber Bekirdere Mahallesi esnafını ziyaret etti. Üye kayıtlarının da yapıldığı ziyarette vatandaşlar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz