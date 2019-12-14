Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:35 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:44 TSİ

İYİ Partili Filiz esnafı ve halkı yalnız bırakmıyor

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve teşkilat üyeleriyle beraber Bekirdere Mahallesi esnafını ziyaret etti. Üye kayıtlarının da yapıldığı ziyarette vatandaşlar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask

İzmit'in İYİ'leri dün akşam da yine yollardaydı. Neredeyse hiçbir gününü boş geçirmeyen İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve yönetimi hergün ya birkaç etkinliğe katılıyor ya da köy ve mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşın sorunlarını ve önerilerini dinliyor. İlçe Teşkilatının düzenlediği Bekirdere programına İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş da katıldı. Bekirdere Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri ve mahalle toplantısı yapan İYİ Parti yöneticileri ilgiden oldukça memnun kaldılar. Yeni üye kayıtlarının da yapıldığı programda, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız Bekirdere Mahalle temsilciğine Özkan Tavşan'ı atayarak sertifikasını takdim etti. Bekirdere esnafı ve mahalle sakinleri İYİ Parti Teşkilatı’na, ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Bugün 15:35 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan'a 'diploma' göndermesi sarayı ayağa kaldırdı mask
Erdoğan'a 'diploma' göndermesi sarayı ayağa kaldırdı
Davutoğlu'nun A takımı dikkat çekti! mask
Davutoğlu'nun A takımı dikkat çekti!
Pelin Coştur Filiz'den Şener İnce'ye sert eleştiri mask
Pelin Coştur Filiz'den Şener İnce'ye sert eleştiri
AKP’de 6 ilçenin delegeleri belirlendi mask
AKP’de 6 ilçenin delegeleri belirlendi
Genç Parti, Saadet’e gitti mask
Genç Parti, Saadet’e gitti
Genç Parti Kocaeli, CHP'yi ziyaret etti mask
Genç Parti Kocaeli, CHP'yi ziyaret etti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması mask
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı mask
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı

GALERİ

Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL