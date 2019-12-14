Şırınga çikolatalara bu kez uyuşturucu suçlaması

Tarım Bakanı ve Milli Eğitim Bakanının ihmalleri olduğunu ifade eden İYİ Partili Yokuş, “Şırınga ambalajlı çikolata çocuklarımızın bilinçaltını kötü etkileyecek kadar görsel anlamda da zararlıdır. Şırınga çağrışımı, uyuşturucu kullanımını özendiren bilinçaltına vurgu yapan çağrışımdır” dedi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren Yokuş, bu ürünün yasaklanıp yasaklanmayacağını sordu.

İYİ Partili Fahrettin Yokuş’un açıklaması şöyle:

“Son bir hafta içerisinde şırıngalı çikolata yüzünden iki çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Ankara Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda eğitim gören 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal okul kantininden almış olduğu şırıngalı çikolata ile Diyarbakır Yenişehir ilçesi Seyrantepe mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi marketten aldığı şırıngalı çikolata ile hayatını kaybetmiştir.

Şırıngalı çikolata imalatı ve satışı yapan firma yetkilisi birkaç firmanın daha şırınga çikolata ürettiğini ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu paylaşımına ek olarak sorumluluklarının arkasında duracaklarını da belirtmişlerdir. Ülkemizi yasa boğan 7 yaşındaki çocuklarımızın ölümleri bizlere bir kere daha denetim eksikliklerini göstermiştir.”

ŞIRINGA AMBALAJLI ÇİKOLATA ÇOCUKLARA BİLİNÇALTI TUZAĞIDIR

“Tarım ve Orman Bakanlığı şırınga çikolatanın ambalaj ve üretimine hangi kriterler ile onay vermiştir doğrusu anlamak mümkün değil. Şırınga ambalajlı çikolata çocuklarımızın bilinçaltını kötü etkileyecek kadar görsel anlamda da zararlıdır. Şırınga çağrışımı, uyuşturucu kullanımını özendiren bilinçaltına vurgu yapan çağrışımdır.

Ülkemizi yasa boğan iki çocuğumuzun ölümüyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı ile Milli Eğitim Bakanına soru önergesi verdim. Bu önerge de firmalar tarafından üretilen ve Tarım Bakanlığı onayından geçen şırınga ambalajlı çikolata kaç yaşındaki çocuklara hitap edecek şekilde Bakanlıkça onaylandığını sordum. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı da yaşanan bu üzücü olaylarda sorumludur. MEB’ın okul kantinlerine gerekli denetim yapmadığının eksikliği gözler önüne serilmiştir. Bu hususta da MEB Bakanı okullar da kantine gelen ürünlerin kontrolünün yapılmasına ilişkin önerge verdim.”

FİRMALARA ÜRETİM ONAYI VEREN BAKANLIK SUÇLUDUR

“Umuyorum ki, bir daha böylesi üzücü çocuk ölümleri olmasın. Çocuklarımız okulda ve markette aldıkları ürünler yüzünden hayatını kaybetmesin. Çocuklarımızın sevinerek aldığı bir çikolata hayatlarına mal olmuştur. Bu da bizlere Tarım ve Orman Bakanlığının sadece denetiminin yetersiz oluşunu değil aynı zaman da ürün ambalajına onay vermesi de ayrı bir sorundur. Tek suçlu bu çikolatayı üreten firmalar değildir. Bu firmalara onay veren Tarım ve Orman Bakanlığı da suçludur. MEB’de okullardaki kantin denetimsizliğinden dolayı sorumlu ve suçludur. Bakanlıklarımızın çocuklarımıza hayati tehlikeye sahip ürünlere onay vermemesi ve sıkı denetimler ile çocuklara uygun üretim planları çerçevesinde firmalara belli kriterler getirmesi gerekmektedir.”(OdaTv)