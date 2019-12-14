Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi

AKP Kocaeli Kadın Kolları, dün kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünleri İzmit Yürüyüş Yolu’nda görücüye çıkardı. Bu kapsamda stantlar kurularak, misafirler ağırlandı. Ziyaretler sırasında vatandaşlara çeşitli ikramlar da yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşların bu ikramları, İzmit Belediyesi’nin de destekleri ile hayvan severler tarafından Yürüyüş Yolu’na kondurulan hayvan yemek kaplarının içerisine bırakması hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

“YAPILAN ÇOK AYIP”

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan bir hayvan sever, “Biz kapları, üniversiteli gençlerin ve İzmit Belediyesi’nin yardımı ile zar zor oralara yerleştirdik. Çöpleri oraya atanların Ak Parti kadın kollarına mensup olan insanlar olduğunu biliyoruz. Bu yapılan çok ayıp bir şey. Hayvanları sevmek zorunda değiller ama bu şekilde saygısızlık göstermeleri de kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.