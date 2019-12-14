Doğan Demir’e Alevilerden kınama

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'nde yer alan Doğan Demir, Alevi Bektaşi Federasyonu'ndaki görevinden ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldı. Bu karara Hacı Bektaşi Veli Anadolu Alevi Derneği Genel Merkezi şu metinle cevap verdi:

“Anadolu topraklarının kadim halklarından olan biz Aleviler yüzyıllardır inancımızı yaşayabilmek ve yaşatabilmek için gelmiş geçmiş bütün iktidarlarla çok büyük mücadeleler verdik vermeye devam ediyoruz. Yolumuz uğruna çok asimile edilmeye çalışıldık, çok katledildik, topraklarımızdan göç etmeye zorlandık. Gelin görün ki muktedirler ne Cumhuriyetten önce ne Cumhuriyet döneminde ne de parlamenter sistemin etkisizleştirildiği bu yeni sistemde Biz Alevileri hiçbir zaman dikkate almadı ve sürekli ötekileştirdi, toplumu kutuplaştırarak iktidarlarını böyle ayakta tutmaya çalıştılar.17 yıldır tek başına iktidar olan siyasal iktidar Alevilerin tüm isteklerine sürekli kayıtsız kaldığı gibi kendi cephesinden inancımızı tarif etme şuursuzluğunu göstermektedir. Gelinen bu noktada iktidarın attığı her adımda yanında olan Başbakanlık yapmış Ahmet DAVUTOĞLU sayesinde bir parti daha bu gün itibari ile siyasete atılmıştır. Adı Gelecek Partisi! Siz geçmişinizi unutmuş hatırlamıyor olabilirsiniz ama biz unutmadık unutturmayacağız . Biz Aleviler; Cemevlerine yasal statü dedik ;siz irfan merkezleri dediniz, Biz Madımak Müze olsun dedik,siz katillerin adını anıta yazdınız, Biz zorunlu din dersleri kalksın dedik ,siz üzerine iki zorunlu ders daha eklediniz, Biz Laiklik dedik,siz Laiklik bizim için bir araçtır dediniz, Biz Diyanet kaldırılsın dedik ,Siz bütçesini her sene artırIP İmam Hatip Liselerini çoğalttınız, Biz eşit yurttaşlık hakkı dedik, siz kulaklarınızı ve gözlerinizi kapattınız, Biz barış dedik, siz patlamalardan sonra şu kadar sünni vatandaşımız öldürülmüştür diyerek ayrımcılık yaptınız Biz barış dedik, siz bombalardan sonra oylarımız arttı dediniz, Biz ÖSO Alevileri katlediyor dedik,siz selam olsun onlara dediniz, Biz İŞİD Alevileri katlediyor dedik , siz İslamın yaramaz çocukları dediniz, Biz evlerimize çarpı atılıyor yapanları bulun dedik,siz çocuklar yapmıştır dediniz hiçbirini bul(a)madınız, Biz dergahlarımız gerçek sahiplerine iade edilsin dedik,siz müftülükler sayesinde birçok dergahımıza el koydunuz, Şimdi gelmiş parti kurduk ‘’Temel ilkemiz özgürlükçü laiklik ve çoğulcu din anlayışıdır’’ diyorsunuz. Buna kim inanır geçmişte neydiniz ki gelecekte ne yapacaksınız. Kurduğunuz bu partinin programı ile bir Alevi Dernek başkanını yanınıza alarak Alevilerin oylarına talip olmanız geçmişte Alevilere yaptıklarınızı unutturmayacaktır.Bunun örnekleri tarih sayfalarında çoktur ve hiçbir karşılığı olmamıştır. Alevilerin bin bir güçlükle kurduğu ve büyüttüğü Alevi Kültür Dernekleri ‘nin Genel Başkanlık makamına getirdiği Doğan DEMİR yukarda yazdıklarımızı unutmuş olabilir mi?Ama görünen o ki kendi siyasi geleceği için unutmuş görünüyor.Kendi toplumuna ihanet eden bir kişiden medet umuyorsanız o da yeni kurulan partinin acizliğini gösterir. Alevilerin tarihinde ihanet edenlerin yeri bellidir. Biz Aleviler yıllardır verdiğimiz onurlu mücadelemize, bize ihanet eden Hızır Paşalara rağmen devam ettik ve edeceğiz. Aleviler hiç kimsenin , hiçbir siyasi oluşumun arka bahçesi değildir olmayacaktır. “