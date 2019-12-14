Kayıt dışı istihdama kayıtsız kalmayın

Ülkemizin en önemli sorunları arasında bulunan kayıt dışı istihdam konusunda bir açıklama yayınlayan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, tüm vatandaşlardan ve işverenlerden destek istedi. Kayıt dışı istihdamı anlatan Nacar, “Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin çalışmalarının gün veya ücret olarak hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesidir. Kayıt dışı istihdama neden olan etkenlerden bir tanesi de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleridir” dedi.

CEZAİ YAPTIRIM

Bu nedenle sosyal güvenlik konularında rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Nacar, “Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dâhil olmak zorundadır. İşverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları da söz konusu değildir. Sigortalı olarak çalışan kişi; sağlık hizmetleri, iş göremezlik ödeneği, iş göremezlik geliri, emzirme ödeneği, malullük ve yaşlılık aylığı gibi haklardan faydalanırken; sigortalının ölümü halinde hak sahipleri de ölüm aylığı, ölüm geliri, cenaze yardımı gibi haklardan faydalanır” dedi. Kayıt dışı istihdama karşı 17 farklı teşvik bulunduğunu belirten Nacar, buna karşılık kayıt dışı istihdam sağlayanlara cezai yaptırımlar uygulandığını belirtti.