Ünlü: Kimse benim masama para koyamaz

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya ve basına sızan ‘Rüşvet videosu’ hakkında açıklamalarda bulundu. Söz konusu videoda, MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ve Bahadır Bostancı isimli bir vatandaş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye otelin ruhsat işinin çözülmesi için 30 bin lira para aktarıldığını ancak işin çözülmediğini konuşuyordu. İddianın sahibi Bahadır Bostancı geçtiğimiz günlerde gazetemize gelerek, 30 bin lirayı bizzat MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün masasına koyduğunu söylemişti. MHP İl Başkanı Ünlü, söz konusu iddiaları Haber Müdürümüz Bülent Ekinci’ye değerlendirdi.

“MHP BU KUMPASLARLA YIKILMAZ”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin birçok kumpasa karşı dimdik ayakta durduğunu ve bu tarz kumpaslarla da yıkılmayacağını belirten Ünlü’nün açıklamalarından satır başları şu şekilde: Birçok badireyi atlatan liderinin izinde teşkilatını diri tutan bir MHP bu tür kumpaslarla yıkılamaz. Biz 472 muhtar gezmiş, muhtarlarla ilgili kanun teklifi verdirmiş, bin 440 kişinin elini sıkmış, 844 yeni genç arkadaşımızı partimize kazandırmış bir teşkilatız. Ben sınavvermiş bir il başkanıyım. Bu olaylar beni yıpratamaz, Kocaeli’nin ve teşkilatın bana nasıl sahip çıktığını herkes göreceksiniz. Konu MYK’da da gündeme gelecek.

“BAHÇELİ, ÜNLÜ’NÜN HER ŞEYİNİ BİLİR”

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın Ünlü’nün her şeyini bilir. Benim sabah ne yediğimi de nereye gittiğimi de bilir. Ben 15 Temmuz günün Eşme’de tankların önünde durarak verdim bu sınavı. Parti yetkilileri sözü geçen kişiyi davet etti. Gel anlat bir mağduriyetin varsa giderelim dedi. Ama gelmedi. Çünkü buradaki amaç bambaşka.Görev sürecim boyunca genel merkez buraya 3-4 milyon seçim parası gönderdi. Beni kimse satın alamaz. Neymiş, masama 30 bin TL para koymuş. Hiç kimse bu şehirdeki herhangi bir partinin il başkanının odasına gidip masasına para koyamaz. Kaldı ki sen kimsin de benim masama para koyacaksın. Bilenler bilir, MHP’de benim odamın kapısı hep açıktır. Böyle bir olayın yaşanmasına imkân yok.”

“BU BİZİM İŞİMİZ DEĞİL DİYEREK GÖNDERDİM”

“Burası bir siyasi partidir, her gün onlarca insan gelir ve dertlerini anlatır. Bu kişide geldi. Tanımadım bile. Bana durumu anlattığında, senin işin avukatla, bu bizim işimiz değil, diyerek odamdan gönderdim. Gitmiş video çekmiş onca zaman geçtikten sonra ne olduğu anlaşılmayan bir video ile MHP’ye zarar vermeye çalışıyor. Hatta ne tesadüftür ki bu olaylar kongre sürecine bir ay gibi kısa bir süre kala yaşanıyor.”

“İZZET ERDEM DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZ”

“Yanına ilçe başkanlarının geldiğini söylüyor. Allah aşkına kaç tane ilçe başkanını tanıyor. Bunun yanına birini götürüp, bu da bilmem ne ilçesinin başkanı desen inanır. Benim hiçbir ilçe başkanım bu kişinin yanına gitmez. Hepsine güveniyorum. Onlar benim yol arkadaşım. Kesinlikle bırakın 3-4 ilçeyi, tek bir ilçe başkanı bile bu kişiye destek vermez. İzzet Erdem partimiz için önemli bir değerdir. Kendisi iyi niyetle bir görüşme yapmış. Amacı bu kişiyi partiden göndermek için suyuna gitmekti. Bizim için çok kıymetli biridir kendisi. Kendisine her zaman sahip çıkacağız.”