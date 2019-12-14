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MHP’li isimler olay yaratan videoyu yorumladı

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatı çatısı altında siyaset yapan isimler, MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahadır Bostancı arasında geçen diyalogların yer aldığı video hakkında yorum yaptı
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Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) geçtiğimiz gün ortaya çıkan görüntülerin yankıları sürmeye devam ediyor. İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahadır Bostancı arasında geçen, gizli çekilen görüntülerde yönetiminin Bostancı’dan otel ruhsatı ile ilgili 30 bin lira aldığı ancak geri ödemediği konuşulurken, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü gerçekleştirdiği basın toplantısında, çekilen videonun ‘FETÖ kumpası’ olduğunu iddia etti. Bir diğer yandan da silah ruhsatı ile ilgili kullanılan ifadeler tartışma yarattı.

 “ŞU ANDA BAŞLAMIŞ BİR İŞLEM YOK”

MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Selim Çakır: Genel merkezin bildiği bir konu. Merkezimizden açıklama veyahut talimat gelmeden açıklama yapmayı doğru bulmuyorum” dedi. Süreç hakkında da bilgi veren Çakır, “Disiplin işlemleri olarak da il disiplin kurulu karar alır genel merkez disiplin kuruluna gönderir. Genel merkez de inceleyerek nihai karar verir. Ortada şu anda başlayan bir şey olmadığı için yorum yapmak doğru değil. Şu anda başlamış veya yapılmış bir işlem yok, genel merkezden herhangi bir talimatandırılmış bir şey yok.

“MHP BU KONUDA GÜNDEM OLMAMALI”

MHP Eski İl Başkanı Ruhi Çavdar: Bir Milliyetçi Hareket Partisi mensubu olarak bu konularla ilgili yaşanan her gelişme bizi üzüyor. Bu konuların Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının gündemi olması bile bizi sıkıntıya sokuyor. Biz bu konularla ilgili kanaat paylaşmak bile istemiyoruz. Sadece üzüldüğümüzü ifade ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli’de siyasette bu konuda gündem olmamalı.” 

MHP Eski İl Başkanı Ruhi Çavdar: “YANILMAK İSTEMİYORUZ”

MHP eski İl Başkanı Nurdoğan Kaçar: “Şu an yargıya intikal etmiş bir konu. Yargı sonucu olayın ne olduğunu ortaya çıkartır ona göre hareket edilir. Son yıllarda bu tür hadiseler, görüntüler, kayıtlar bazen yanıltıyor insanları. Yanılmak istemiyoruz. Bu konu yargının çözeceği bir iş. Yargının sonucuna göre hareket edilir. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmemek lazım. Bazen göründüğü gibi çıkmıyor olaylar.”

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