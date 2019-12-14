RB Saç Tasarım hizmete açıldı

Reyhan Berber ve Murat Berber’in sahibi olduğu, Gölcük’te de şubesi bulunan RB Saç Tasarım ve Güzellik Merkezi Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde yer alan RB Saç Tasarım ve Güzellik Merkezi vatandaşların hizmetine açıldı. Açılış kurdelesini Berber ailesinin sevenleri birlikte kesti. Açılışta kısa bir konuşma yapan Reyhan Berber, “2 şubede toplam 18 personelimiz bulunuyor. Bunun içerisinde kuaför hizmetleri ve güzellik salonu hizmetlerinin tümü mevcuttur. Daha önce Gölcük’te bir şubemiz vardı. Bugünde hayırlısıyla ikinci şubemizi açıyoruz. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Açılışın ardından Rauf Orbay Caddesi’nde Grup Yirmi Yedi mini bir konser verdi. Seslendirdiği şarkılarla grup, katılımcılardan tam destek verdi.