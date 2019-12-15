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Kocaelispor'un efsane golcüsüne Hürriyet'ten anlamlı hediye

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un unutulmaz golcüsü Ergun Kula’ya, yeşil siyahlı kulübün efsane isimleri Sefa Sirmen ve Mehmet Sadık Efe ile birlikte yer aldığı fotoğrafı hediye etti
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İzmit Belediyesi tarafından Kocaelispor’un efsane as başkanı merhum Mehmet Sadık Efe için düzenlenen anma programlarına katılamadığı için geçtiğimiz günlerde ilimize gelerek mezarını ziyaret eden Körfez’in unutulmaz forveti Ergun Kula, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Hürriyet’in İzmit esnaflarını dinlediği Fethiye Caddesi’nde gerçekleşen programa katılan usta golcü, Mehmet Sadık Efe için düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

SİRMEN VE EFE İLE AYNI KAREDE

Kocaelispor’un emektar isimlerinin bir araya geldiği programa üzülerek katılamadığını belirleten Kula, Başkan Hürriyet’e sadece kente değil ülke geneline yayılan vefa dolu anlamlı organizasyon sebebi ile teşekkür etti. Başkan Hürriyet ise Kocaelispor’un efsane forveti Kula için büyük bir jeste imza attı. Kula, dönemin Kocaelispor Başkanı Sefa Sirmen ve as başkanı Mehmet Sadık Efe ile yer aldığı manevi değeri büyük olan fotoğrafın kendisine hediye edildiğini görünce duygulu anlar yaşadı. Başkan Hürriyet, efsane golcüye anlamlı fotoğrafın yanı sıra Kocaelispor atkısı hediye etti.

O KUPA İZMİT’E GELECEK

Başkan Hürriyet’ten gelen anlamlı jest sonrası oldukça duygulanan Kula, “Mehmet abi benim için çok özel bir insandı. Böylesi bir değeri unutmadığınız için size yürekten teşekkür ederim. Bu vesile ile yıllar sonra İzmit’e gelip eski dostları görmek çok güzel oldu. İzmit’te her yeri yeşil siyah bayraklarla donatılmış görmek beni çok heyecanlandırdı. İnşallah Kocaelispor bu sene şampiyon olacak ve o kupa İzmit’e gelecek” şeklinde konuştu.

Ergun Kula Kimdir?

1990-1996 yılları arasında Kocaelispor’da forvet olarak oynamıştır. 36 gole imza atan efsane futbolcu, yeşil siyah formayla 2. Lig şampiyonluğunu yaşayan isimlerden olmuştur.1968 yılı doğumlu olan Kula, Kocaelispor tarihinin en başarılı olduğu 1992-93 sezonunda 29 maçta forma giyerek, 19 gole imza attı.                                                                                                                                                         

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