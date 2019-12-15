İzmit Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Fuar içerisinde bulunan Seyahat Kartları Merkez Ofisi, Mimar Sinan Üstgeçidi sahil tarafına taşınacak.

YENİ BİNAYA TAŞINACAK

Artan Kent Kart taleplerine hızla çözüm bulmayı ve yerinde hizmeti amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelere ‘Seyahat Kartları Ofisi’ kurdu. Taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan ofisler, vatandaşlara hizmet veriyor. Bu kapsamda şehir merkezinde hizmet veren ‘Seyahat Kartları Merkez Ofisi’ daha iyi hizmet vermek için Mimar Sinan Üstgeçidi’ne taşınacak.

İHTİYACIN ARTMASI İLE

Şuan Fuar içinde bulunan Seyahat Kartları Merkez Ofisi, nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte daha büyük bir hizmet binası ihtiyacı ortaya çıktı. Artan ihtiyaca karşılık vermek için merkez ofis, Mimar Sinan Üstgeçidi sahil tarafında bulunan kafe alanına taşınacak.

VATANDAŞA DAHA İYİ HİZMET

Seyahat Kartları Merkez Ofisi’nde indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri yapılacak. Seyahat kartları ofisi yeni yerine taşındığında personel sayısı artacak. Hizmetlerin hızlandırılmasını sağlayacak ofis, şehir merkezindeki vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verecek.