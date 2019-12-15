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Haluk Levent'ten İzmit Belediyesi'ne teşekkür

Ünlü Sanatçı Haluk Levent ve AHBAP’ın Kocaeli temsilcileri, engelli iki oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren Nermin Teyzenin evini yenileyen İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için mücadele eden AHBAP’ın Kocaeli temsilcileri Nermin Teyze ve oğullarını ziyaret etti.  Evin yeni halini oldukça beğenen Haluk Levent’in ekibi sosyal medya üzerinden “Ailemizin gıda ve eşya ihtiyacını karşıladık. Evin tadilatını üstlenen ve ailemizin daha sağlık bir evde yaşamasını sağlayan İzmit Belediyesi’ne teşekkür” ederiz mesajı yayınladı. Bunun üzerinde Haluk Levent’te bu yazıyı kendi sosyal medya hesabında paylaşarak İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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