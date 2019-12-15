Ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için mücadele eden AHBAP’ın Kocaeli temsilcileri Nermin Teyze ve oğullarını ziyaret etti. Evin yeni halini oldukça beğenen Haluk Levent’in ekibi sosyal medya üzerinden “Ailemizin gıda ve eşya ihtiyacını karşıladık. Evin tadilatını üstlenen ve ailemizin daha sağlık bir evde yaşamasını sağlayan İzmit Belediyesi’ne teşekkür” ederiz mesajı yayınladı. Bunun üzerinde Haluk Levent’te bu yazıyı kendi sosyal medya hesabında paylaşarak İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Bugün 09:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:39 TSİ
Haluk Levent'ten İzmit Belediyesi'ne teşekkür
Ünlü Sanatçı Haluk Levent ve AHBAP’ın Kocaeli temsilcileri, engelli iki oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren Nermin Teyzenin evini yenileyen İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz