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CHP’de seçim heyecanı bugün başlıyor

CHP’de kongre süreci kapsamında mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından sıra ilçe kongrelerine geldi. Bugün Darıca ve Çayırova’da yapılacak kongreler ile ilçe başkanları belirlenecek

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre takvimi kapsamında mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından sıra ilçe başkanlarının belirleneceği kongrelere geldi. Geçmiş yılların aksine CHP’de bu yıl aday bolluğu yaşanmadı. Mahalle delege seçimleri ise genel olarak tek listeli gerçekleştirildi. Kongre sürecinde ilk adımın tamamlanmasının ardından bugün Darıca ve Çayırova ile CHP’de ilçe kongreleri başlıyor. Çayırova ilçe kongresi saat 13.00’da Çayırova Kültür Merkezi’nde, Darıca ilçe kongresi ise saat 10.00’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

HARTAMACI ADAY DEĞİL

Çayırova’da ise seçim heyecanı 3 adayla yaşanacak. Mevcut ilçe başkanı Çetin Hartamacı gazetemize yaptığı açıklamada “Daha dinamik, heyecanlı ve gençlerden oluşacak yeni kadrolara yer açmamız gerektiğini belirtmek istiyorum” ifadeleriyle aday olmayacağını belirtirken, başkanlık için Çayırova eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cihan Soyluçiçek, Binali Eniş ve Suna Çınar yarışacak.  Darıca’da Gökhan Aktaş ve CHP Darıca İlçe Kadın Kolları eski başkanı Ebru Tayanç ilçe başkanlığı için yarışacak.

Bugün 09:25 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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