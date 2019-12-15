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Ulusal Sempozyumda; Kocaeli’nin çevre yatırımları anlatıldı

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları anlatıldı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen ‘’Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı‘’ kapsamında Ankara’da düzenlenen II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’na katıldı. Sempozyumda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’ni korumak için yaptığı çalışmalar anlatıldı. Sempozyumun sonunda deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçlar, bilimsel bir etkinlik dâhilinde daha geniş bir kitleyle paylaşılarak, çalışmaları destekleyecek bilimsel önerilerle birlikte değerlendirilip, ulusal platforma taşınacak.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman katıldı. Kahraman, 2007 yılından bu yana TÜBİTAK-MAM ile beraber yürütülen İzmit Körfezi Su Kalitesi izleme çalışmalarıyla birlikte ayrıca yapılan diğer çevresel yatırımlar ve projeler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

İZMİT KÖRFEZİ’NDEKİ ÇALIŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde gerçekleştirdiği ‘’Su Kalitesi İzleme Çalışması’’ ile ilgili olarak, 12 yıldır aralıksız sürdürülen ve denize kıyısı olan tüm yerel yönetimlere örnek olan bu çalışmanın Türkiye’de ilk olduğu ve bilimsel izleme sonuçlarının İzmit Körfezi’ndeki büyük değişime tanıklık ettiğini belirtti. Kahraman, kontrol ve denetimle birlikte, deniz yüzeyinin temizlenmesi ve gemi atıklarının toplanması çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğüne değinerek, birçok farkındalık projelerinin yürütüldüğü ve tüm bunlar sayesinde İzmit Körfezi’nde gözle görülür bir değişimin yaşandığını belirtti.

İZMİT KÖRFEZİ SUALTI GÖRÜNTÜLERİ SERGİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yürütülen “İzmit Körfezi Balıkçılığı ve sürdürülebilir Hale Getirilmesi” projesi kapsamında, İzmit Körfezi’nin tamamında Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından yapılan su altı çekimleri sonucunda oluşturulan ve pek çok programda sergilenen “Derinlerdeki Yaşam; “İzmit Körfezi” fotoğraf sergisi Ulusal Sempozyum’da da sergilenerek büyük beğeni aldı.
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