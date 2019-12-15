Anlaşmaya göre Sudan'dan maymun eti alınmayacak ancak başka bir ülkeye ihraç amacıyla ya da diğer bir nedenle Türkiye'ye sokulursa, vergi oranı yüzde 40 olarak uygulanacak. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği soru önergesinde “Maymun ve timsah eti de mi ithal edilecek? Bu etler nerede kullanılacak?” diye sordu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise anlaşmayla ilgili şöyle dedi: “Şimdi sıra kendi paramızla Sudan'ı kalkındırmaya mı geldi? Anlaşma uyarınca bu ürünlerin hiçbiri için gümrük vergisi de ödenmeyecek. Bu, ülkemizi tarım ve hayvancılık alanında ne hallere düşürdüğünüzün örneğidir.” (Sözcü)
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At ve eşekten sonra maymun eti de çıktı
Sudan’dan çeşitli tahıl ürünlerinin yanı sıra at ve eşek eti alımını da öngören ticaret anlaşmasının ekleri arasından, “Maymun eti” de çıktı. Anlaşmanın “Sudan’ın yüzde 40 vergili ürünler tarife taviz listesi” başlıklı bölümünde, maymun etinin yer aldığı belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz