Meteoroloji'den yağış uyarısı! O saatlere dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Kocaeli, İstanbul ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.