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İlçe danışma meclislerinde iki ilçe öne alındı

AK Parti'nin Genişletilmiş 2 ilçenin Danışma Meclis toplantıları öne çekildi

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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'’in göreve başladıktan sonra genişletilmiş ilçe danışma meclislerinde 2.tur 3 Aralık Salı günü Kartepe ile başladı. Sırasıyla Kartepe, Derince, Karamürsel, Başiskele ve Darıca’da yoğun katılımla danışma meclisleri tamamlandı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı, dilek-temennilerle interaktif şekilde gerçekleşen, bir önceki toplantıda not alınan soruların hepsinin sonuçlarının değerlendirildiği genişletilmiş danışma meclisi toplantıları programı iki değişiklikle bu haftadan itbaren devam edecek. Söz konusu değişiklik 25-26 Aralık tarihlerinde AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in, genel merkez il başkanları toplantısına katılacağı için yapılmış, bu tarihlerdeki İzmit ve Gebze Genişletilmiş ilçe danışma meclisleri toplantıları öne çekildi.

Revize edilen program aşağıdaki gibidir:

17 Aralık Salı:

18.30 GÖLCÜK-Gölcük Kongre Sarayı

18 Aralık Çarşamba:

18.30 DİLOVASI-Dilovası Kültür Merkezi

19 Aralık Perşembe:

18.30 GEBZE-Gebze Kültür Merkezi

20 Aralık Cuma:

19.30 KANDIRA-Kandıra Turan Güneş Kültür Merkezi

23 Aralık Pazartesi:

18.30 İZMİT-Kadıköy Nikah Salonu

24 Aralık Salı:

18.30 KÖRFEZ-Tütünçiftlik Kültür Merkezi

27 Aralık Cuma:

18.30 ÇAYIROVA-Çayırova Kültür Merkezi

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