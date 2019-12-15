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MHP'deki skandal videoyla ilgili açıklama yapılacak!

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün 30 bin TL avanta aldığı iddiasını barındıran skandal videoyla ilgili, MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Engin Duymaz’ın basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama yapacağı duyuruldu
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MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün 30 bin TL avanta aldığı, ancak çözmesi gereken işi çözmediği için parasını geri isteyen vatandaşa parasını ödemediği iddiasını barındıran skandal video gündeme bomba gibi düşmüştü. MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ile 30 bin lira parasını kaptırdığını iddia eden Bahadır Bostancı isimli vatandaş arasında geçen konuşmaların yer aldığı videonun sosyal medyaya düşmesi sonrası MHP kanadından kimi isimler videoya ‘montaj’ dedi, Aydın Ünlü ise videonun 1,5 yıl önce çekildiğini belirterek “FETÖ’nün işi” iddiasında bulundu. Ve Bahadır Bostancı, Ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu, savcılığa eşiyle birlikte ifade verdi. Tüm bu olayların ardından MHP Genel Merkezi’nin il teşkilatına müfettiş göndereceği öğrenildi. Ünlü ve Erdem’in görevden alınıp alınmayacağının tartışıldığı şu günlerde bugün MHP İzmit İlçe binasında İzmit Belediye Meclis Üyesi Engin Duymaz’ın gündeme bomba gibi düşen skandal videoyla ilgili basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Erdem, saat 14.00’te basın mensuplarının karşısına geçecek. Erdem’in konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.

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Yorumlar

(2)
02

Kemal - Her zaman ki gibi montaj diyeceklerdir...! başka kıvırma yöntemi yok ,biriside delikanlı gibi yaptım desin nerdeee...!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 11:30
01

Spartacus - Fotonun işi gücü yok aydın ünlü ve avareleri ile uğraşacak insanları kendin gibi salak mi saniyorsun onurun olsa sessiz sedasız istifa ederdiniz er veya geç siyasetten silineceksiniz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 10:55

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