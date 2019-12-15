BİLNET’te eğlenceli dersler

Düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor. Bir yeni etkinlik 4.sınıf öğrencileri için düzenlendi. Eski yıllarda haberleşme amacıyla sıkça kullanılan mektuplar çocuklara anlatılıp nostalji yaşanırken 7.sınıf öğrencileri de oyun hamurlarıyla molekül yapmayı öğrendi.

MEKTUPLA HABERLEŞME

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi 4.sınıf öğrencileri, ilerleyen teknoloji ve anlık iletişim imkanlarının getirdiği kolaylıkla unutulmaya yüz tutan mektupla haberleşmeyi deneyimledi. Yeni teknolojilerin yanında mektuplaşmayı yaşatmaya kararlı olan öğretmenleri 4.sınıf öğrencilerine mektup yazma tekniğini öğretti. Öğrenciler diğer yerleşkelerdeki arkadaşlarına İngilizce mektuplar yazıp postaya verirken yanıtları heyecanla beklenmeye başladı.

Öte yandan 7.sınıf öğrencileri ise oyun hamurlarıyla molekül yapma etkinliğine katıldı. Moleküllere renkli bir bakış getiren ve yapılarını öğrenmeyi kolaylaştıran etkinlik sayesinde öğrenciler konuyu eğlenerek öğrendi ve unutamayacakları deneyimler yaşadı.