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Evde ayağını kıran yaşlı kadının yardımına itfaiye koştu

İzmit'te bir apartmanın 4. katındaki evinde düşerek ayağını kıran ve hareket edemeyen yaşlı kadın, balkondan giren itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, saat 10.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. kattaki dairesinde yalnız yaşayan Sevim E. (85), bir anda dengesini kaybederek düşünce ayağını kırdı. Ayağındaki ağrı nedeniyle hareket edemeyen Sevim E., telefonla yakınlarını arayarak yardım istedi. Yaşlı kadının yakınları olay yerine geldiklerinde Sevim E.’nin kapıyı açamaması üzerine 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile 4. kattaki evin balkonundan içeri girdiler. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması sonrasında sağlık ekiplerince sedyeye alınan yaralı kadın, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının yakınları, kısa sürede yardıma koşan sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

Bugün 11:26 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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