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Tasması sıkıştı, kalbi durdu!

Başiskele'de tasmasının sıkışması sonucu boğularak bayılan köpek, vatandaşlar tarafından yapılan kalp masajının ardından hayata döndü. Köpeği kurtarmaya çalışan vatandaşların zamanla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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Başiskele'de Kılıçarslan Mahallesi Nushetiye Caddesi’nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Cabbar Şahbaz, merkezde bulunan iki köpeği oynamaları için bahçede serbest bıraktı. Bir süre sonra iki köpeğin tasmaları birbirine dolaştı. Tasmasının sıkışması sonrasında “Garip” isimli köpek baygınlık geçirdi. Köpeklerin kavga ettiğini düşünen Cabbar Şahbaz, köpeklerin yanına gidince Garip isimli köpeğin bayıldığını gördü. Panikle köpeği kurtarmaya çalışan Şahbaz “Garibim öldü” diye ağlarken, sesleri duyan Veysel Tetik koşarak bahçeye girdi. Şahbaz hemen köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca süren kalp masajının ardından köpek hayata döndü. Köpeğin ayağa kalktığını gören Şahbaz ve Tetik büyük sevinç yaşadı. Garib’in bayıldığı sırada büyük panik yaşayan diğer köpeğin ise sevinci dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen Garib’in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"BEN, 'GARİP'İM ÖLÜYOR, YETİŞİN' DİYE BAĞIRIYORDUM"

Olay anında yaşadıklarını anlatan Şahbaz, köpeğin hayata dönmesi ile büyük sevinç yaşadığını ifade ederek, “Yeni bir köpek almıştık. Kaynaşmaları amacıyla tüm köpekleri serbest bıraktım. Yanlarında durdum, keyifli keyifli izliyorum. Köpekleri oynuyor zannederken hareketlerini görünce endişelendim. Diğer köpeğin ısırdığını düşündüm. Ama daha sonra birbirine dolaştıklarını anladım. Diğer köpek de onu kurtarmaya çalışıyordu. Orada yapacağım şey dua etmek oldu. Allah’a dua ettim. Sonra hayvan şişmeye başladı. Kucağıma aldığımda boynunu büktü. Daha sonra diğer arkadaşım geldi. Ben, ‘Garip’im ölüyor, yetişin' diye bağırıyordum. Arkadaşla birlikte tasmayı kesmeye başladık. Kucağımda öldü zaten. Bu arkadaşın aklına kalp masajı yapmak geldi. Ben o anda şoka girdim” dedi.

"O NEFES ALMIYORDU, BENDE ALMIYORDUM"

Köpeğe dakikalarca kalp masajı yapan Veysel Tetik ise, köpeğin hayata dönmesi ile kendisinin de nefes almaya başladığını belirterek, “Karşıda yerim var. Oraya geldim. Cabbar ağabeyin sesini duydum, yardım istiyordu. Ben de hemen geldim. Baktım kucağındaki köpekle diğerinin tasmaları birbirine takılmış. Tasma çok sıkmış. Tasmayı çıkartmayı denedik, başarısız olduk. Daha sonra kesmeyi denedik. O da tehlikeliydi. Daha sonra kestik. Köpeği hava alsın diye yere yatırdım. Sonra kalp masajı yapmak geldi. Boğulan insanlara yapılan gibi kalp masajı yapmaya çalıştım. Kalp masajını yaparken o nefes almıyordu, ben de almıyordum. O nefes almaya başlayınca ben de nefes almaya başladım. O ayılınca bir anda çöktüm” diye konuştu.

 "BU TÜR MÜDAHALELER OLMAZSA NEFES BORUSUNU AÇAMAZSINIZ"

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Cüneyt Bahtiyar, yapılan müdahalenin köpeğin hayatını kurtardığını ifade ederek, “Bağlı olduğu tasmadan dolayı köpeğin nefes borusu kapanmış. Bu da hayvanda nefes alamamaya ve krizlere neden olmuş. Aslında kalbi durmamış. Hayvan nefes alamadığı için krize girmiş. Sonra Cabbar Bey ve arkadaşının yardımı ile nefes borusu açılmış ve köpek kendine gelmiş. Bu tür müdahaleler olmazsa nefes borusunu açamazsınız. Nefes borusu kapandığı için bunu açmanız gerekiyor. Onu açmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki köpek oynarken bir anda tasmalarının birbirine dolaştığı görülüyor. Şahbaz ve Tetik iki köpeğin tasmasını ayırmaya çalışıyor. Daha sonra köpeğin boynundaki tasmayı keserek çıkartan Şahbaz ve Tetik, köpeğe kalp masajı yapmaya başlıyor. Köpeğe dakikalarca kalp masajı yapılırken, diğer köpek ise baygın haldeki köpeğe patileriyle dokunmaya çalışıyor. Kalp masajı sırasında ayılan köpek ayağa kalkarak koşmaya başlıyor. Diğer köpek ise hayata dönen köpeğin etrafında koşturmaya başlıyor.

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